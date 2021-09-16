Загреб, 16 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. 16 сентября в Загребе на стадионе «Максимир» «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпело поражение от лондонского «Вест Хэма». «Молотобойцы» обыграли загребскую команду со счетом 2:0.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Влашич в окружении защитников Урала

Первый мяч на экваторе первой половины забил 31-летний форвард сборной Ямайки Майкл Антонио — 0:1. На 50-й минуте английский опорный полузащитник Деклан Райс удвоил преимущество гостей — 0:2.

Желтые карточки: Мануэль Лансини — 32, Йосип Мишич — 67.

Составы команд:

«Динамо»: Ливакович, Лауритсен, Теофиль-Катрин (Юрич, 46'), Шутало, Адеми, Иванушеч (Гояк, 84'), Ристовски (Мохарамми, 63'), Мишич (Толич, 75'), Франьич, Петкович, Оршич (Менало, 83').

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Диоп, Фредерикс, Форналс (Масуаку, 83'), Лансини (Бенрахма, 51'), Влашич (Боуэн, 69'), Соучек, Райс (Нобл, 82'), Антонио (Ярмоленко, 83').

Статистика матча («Динамо"/ «Вест Хэм»)

Удары 8/12

Удары в створ 0/3

Владение 48%/52%

Угловые 3/7

«Вест Хэм», набрав три очка, поднялся на первую позицию в группе H. Загребское «Динамо» без очков опустилось на последнее место.