Екатеринбург, , 06:01 — REGNUM В Свердловской области 17 сентября в 8:00 по местному времени открылись избирательные участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе функционирует 2486 постоянных и 38 временных избирательных участков. Постоянное видеонаблюдение организовано с 1531 избирательного участка и из 80 территориальных избирательных комиссий. Еще 993 участка обеспечены видеорегистраторами.

В 2021 году голосование будет идти три дня — 17, 18 и 19 сентября. На Среднем Урале будут выбирать депутатов Госдумы РФ, Законодательного собрания Свердловской области, а также местных дум (35 муниципалитетов).