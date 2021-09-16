Вашингтон, 16 сентября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы у северо-восточного побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Ru.m.wikipedia.org Землетрясение

Сейсмическая активность была зарегистрирована в 20:51 мск.

Эпицентр землетрясения располагался в 787 км северо-восточнее города Анкоридж. Очаг подземных толчков залегал на глубине 36,5 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших людях не поступало.