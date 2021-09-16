Минск, 16 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Рост валового внутреннего продукта Белоруссии за январь — август составил 3% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года, а объём в текущих ценах составил 110,9 млрд белорусских рублей ($44,5 млрд). Об этом 16 августа сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии.

Pixabay.com Рост ВВП

При этом объём промышленного производства в текущих ценах составил 97,6 млрд бел.руб. (+8,6%) в сопоставимых ценах. Сельхозпроизводство продемонстрировало падение на 4,6% (14,3 млрд бел.руб.).

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