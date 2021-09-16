Стамбул, Турция, 16 сентября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 16 сентября соперники московского «Локомотива» по группе в Лиге Европы УЕФА 2021/22 «Галатасарай» и «Лацио» играли между собой. Основное время матча, проходившего в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

ФК Галатасарай

Единственный мяч на 67-й минуте в свои ворота забил 26-летний вратарь сборной Албании Томас Стракоша — 1:0.

Составы команд:

«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, ван Анхольт, Нельссон, Маркао, Анталялы (Кылынч, 78'), Актюркоглу (Бабел, 79'), Моруцан (Фегули, 85'), Кутлу, Чикылдэу, Дервишоглу.

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Хюсай, Ладзари, Ачерби, Лейва (Катальди, 83'), Акпа-Акпро (Милинкович-Савич, 56'), Альберто (Башич, 66'), Андерсон (Педро, 66'), Иммобиле (Мурики, 56'), Дзакканьи.

«Галатасарай», одержав первую победу в группе E Лиги Европы и набрав три очка, поднялся на первую позицию в группе E. «Лацио» без очков остался на последнем месте.