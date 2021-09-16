Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix, обвинив потоковый сервис в клевете и сексизме. Об этом 16 сентября сообщает портал Deadline.

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В заявлении Гаприндашвили потребовала от онлайн-кинотеатра выплатить ей $5 млн. Причиной иска стала реплика в сериале «Ход королевы», главную роль в котором исполнила Аня Тейлор-Джой. «Утверждение о том, что Гаприндашвили «никогда не сталкивалась с мужчинами», является явно ложным, а также вульгарно-сексистским и унизительным», — заявила истец, обратив внимание судей, что к 1968 году она провела матчи как минимум с 59 шахматистами мужского пола, 28 из которых участвовали в одновременной игре, а также с десятью гроссмейстерами.

Гаприндашвили и её юристы заявили, что, таким образом, Netflix, желая «раздуть драму» и показать молодую женщину, соревнующуюся в шахматах наравне с мужчинами, сделал это за счёт унижения женщины-первопроходца, которая в действительности не только сталкивалась с мужчинами, но и побеждала их на мировой арене.

Напомним, премьера сериала «Ход королевы» состоялась на сайте Netflix 23 октября 2020 года. Нона Гаприндашвили является пятикратной чемпионкой СССР по шахматам и первой в мире женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.