Ижевск, 16 сентября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. По состоянию на 1 сентября текущего года государственный долг Удмуртии составил 63,47 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные минфина республики.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Деньги

В течение месяца сумма долговых обязательств региона снизилась на 220 млн рублей.

За месяц сумма кредитов, привлеченных в банках и кредитных организациях, сократилась на 31,593 млрд рублей. Доля банковских кредитов в структуре госдолга республики снизилась 50% до 0,6% или до 406 млн рублей.

Объем кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, вырос на 31,374 млрд рублей и составил 58,064 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре задолженности региона увеличилась с 42% до 91,5%.

Объем государственных ценных бумаг Удмуртии не изменился и составляет 5 млрд рублей или 7,9% от общего объема долговых обязательств.

С начала года госдолг республики сократился на 772 млн рублей.

По данным минфина, в августе Удмуртия получила кредит от Министерства финансов РФ на сумму 30,943 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. Эти средства были направлены на досрочное погашение коммерческих кредитов. Экономия средств бюджета региона на выплату процентов составит 700 млн рублей в текущем году и 1,4 млрд рублей в 2022 году.

За счет собственных средств и кредита Управления Федерального казначейства была погашен также банковский кредит на 650 млн рублей.

На обслуживание госдолга с начала года по 1 сентября Удмуртия потратила 1,432 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 апреля предложил провести реструктуризацию кредитов, предоставленных регионам в 2020 году для борьбы с пандемией. Он напомнил, что срок погашения истекает 1 июля и предложил продлить его до 2029 года.

Предварительно предполагалось, что реструктуризация коммерческих кредитов составит 21,9 млрд рублей или 55% рыночной задолженности Удмуртии.

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