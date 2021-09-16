Конакри, 16 сентября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Вспышка Марбургской вирусной болезни завершилась в Гвинее, сообщает 16 сентября Bloomberg.

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В ВОЗ сообщили, что о завершении вспышки уведомил минздрав Гвинеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая вспышка лихорадки Марбург в Гвинее зафиксирована в прошлом месяце: 10 августа в провинции Гуэкуду скончался инфицированный этим вирусом.

С тех пор в Гвинее не было зарегистрировано случаев заражения Марбургской вирусной болезнью. Эпидемиологи отслеживали возможное заражение на протяжении двух инкубационных периодов (42 дня).