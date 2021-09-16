Москва, 16 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. 16 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» российский футбольный клуб «Локомотив» в матче первого тура группы E Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграл вничью с «Марселью». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Первый мяч на 59-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил фланговый нападающий сборной Турции Дженгиз Ундер — 0:1. В конце матча вышедший на замену арендованный из «Челси» Тино Анджорин восстановил равновесие в счете — 1:1.

Красную карточку на 58-й минуте получил фланговый защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян.

Желтые карточки: Бека Бека — 22, Тикнизян — 34, Камара — 37, Ронжье — 62.

На матче работала боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Ассистенты главного судьи — Давор Бельо и Дамир Лазич.