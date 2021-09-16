Рим, 16 сентября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. В Италии в настоящее время невозможно построить атомную электростанцию, заявил в четверг, 16 сентября, министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Gentechno.co.kr АЭС

Он напомнил, что в стране проводился референдум, по результатам которого было принято отказаться от «старых» технологий. Новых же технологий, констатировал министр, еще нет.

С идеей построить в Италии АЭС выступил лидер «Лиги» Маттео Сальвини. Италия — единственная страна «большой семерки», где таких станций нет, напомнил он.

Дискуссии об энергетике в стране обострились после анонсированного роста цен на электричество для домохозяйств в 4-м квартале 2021 года сразу на 40%. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует.