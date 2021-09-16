Вашингтон, 16 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. США заключили соглашение с Австралией о расширении своего военного присутствия на территории этой страны, сообщил 16 сентября шеф Пентагона Ллойд Остин.

На военной базе в Юго-Западной Азии

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции со своими австралийскими коллегами.

«Сегодня мы одобрили важные инициативы о размещении сил, которые расширят наше присутствие в Австралии», — сказал Остин.

При этом министр обороны Австралии Питер Даттон пояснил, что в рамках достигнутых соглашений решен вопрос ротационного присутствия всех типов самолётов ВВС США на территории Австралии.