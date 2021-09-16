Рим, 16 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года число сделок на рынке недвижимости в Италии выросло почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, передает Ansa в четверг, 16 сентября, со ссылкой на данные профильного исследования.

Италия

Число сделок на рынке жилья выросло на 73%, в коммерческом секторе — на 97%, в производственном — на 85%, в сфере сельского хозяйства — на 88%.

Столь резкий рост в значительной мере объясняется эффектом низкой базы — большую часть второго квартала 2020 года Италия провела в условиях общенационального карантина.