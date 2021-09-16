Ижевск, 16 сентября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. С 16 сентября жители Удмуртии вновь смогут записаться на прием к терапевтам и узким специалистам в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Павел Редин ИА Красная весна Районная поликлиника

Запись ко врачу в электронном формате возобновилась для того, чтобы развести потоки пациентов поликлиник и сократить число граждан, которые обращаются за медицинской помощью одновременно.

В минздраве отметили, что в период с 1 по 15 сентября ОРВИ заболели 23 435 жителей республики, в том числе 13 380 детей в возрасте до 14 лет. Такие показатели выше средних многолетних значений заболеваемости в 1,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 сентября на работу в поликлиники и больницы Ижевска вышли около 100 ординаторов. В приемных отделениях больниц уже работает около 200 ординаторов. По словам зампреда правительства региона Эльвиры Пинчук, это решение связано с ростом заболеваемости ОРВИ.

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