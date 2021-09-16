Архангельск, 16 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В Архангельске после локализации пожара в заброшенных сараях обнаружили труп женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар

Пожар произошел сегодня, 16 сентября, в Соломбальском округе. Личность погибшей следователям установить пока не удалось. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области неосторожное обращение с огнем стало причиной гибели двух мужчин.