Липецк, 17 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Липецкой области с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы и Липецкого областного совета, сообщает ИА REGNUM.

Rama Выборы

В 2021 году на депутатские места в области претендуют более 400 кандидатов, которые баллотировались в составах партийных списков и по одномандатным округам. В выборах депутатов Госдумы участвует 14 политических партий, а в облсовет — девять региональных партийных отделений.

Каждый избиратель получит по четыре бюллетеня для тайного голосования: два — на выборах в Госдуму, и два — в региональный парламент. Ещё три избирательные компании проходят в Измалковском и Краснинском районах.

В списки избирателей, по данным на 1 июля 2021 года, включены 913 тыс. 503 человека.