Амстердам, , 21:43 — REGNUM Афганский кризис повлиял на решение Сигрид Каг уйти с поста и.о. министра иностранных дел Нидерландов, пишет 16 сентября NRC Handelsblad.

Отставка meicw

Уточняется, что Каг подала в отставку после того, как голландское правительство выразило ей вотум недоверия.

Это произошло из-за того, что министры сочли плохой организацию эвакуации из Афганистана сотрудников посольства, а также афганцев, которые пожелали, покинув республику с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), жить в Нидерландах.

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