Рим, , 21:41 — REGNUM По данным опроса YouTrend, опубликованным в четверг, 16 сентября, правая партия «Братья Италии» остается самой популярной в стране, ее готовы поддержать 20,3% граждан.

Второе и третье место в рейтинге занимают правая «Лига» (19,8%) и леволиберальная Демократическая партия (19,1%), далее с некоторым отрывом — популистское «Движение 5 звезд» (16,3%).

«Братья Италии» Джорджи Мелони — единственная крупная партия в стране, которая не входит в состав «широкой» правящей коалиции под руководством Марио Драги.