Вологда, 16 сентября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В Вологодской области заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве предпринимателя Александра Лешукова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

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Напомним, тело бизнесмена, занимавшегося строительством, с признаками насильственной смерти было найдено 8 июля в реке Тошня у деревни Еремеево Вологодского района.

«В ходе расследования дела достоверно установлено, что предпринимателя похитили вечером 05 июля трое мужчин — 50, 47 и 40 лет. Действовали они по предварительному сговору, из личной неприязни», — сообщили в ведомстве.

На первоначальном этапе расследования были задержаны два фигуранта, третий от правоохранительных органов скрылся и был объявлен в розыск. 14 сентября 2021 года его местонахождение было установлено на территории областного центра. В настоящее время по ходатайству органов следствия все трое соучастников судом заключены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске уже несколько месяцев не могут найти убийцу 49-летнего предпринимателя.