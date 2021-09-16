Салерно, Италия, 16 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Работы по ремонту и реконструкцииавтотрассы между итальянскими городами Салерно и Реджо Калабрия завершены, передает Agenzia Italia в четверг, 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Издание напоминает, что именно это шоссе считалось «эталонно худшим» в стране и служило поводом для многочисленных шуток.

В настоящее время дорога получила статус автострады, а региональные руководители намерены превратить ее из повода для насмешек в «символ эффективности», сказано в публикации.