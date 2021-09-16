Москва, 16 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. 25-летний фланговый атакующий полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев рассчитывает получать в московском клубе два миллиона евро за сезон. По текущему контракту Бакаев получает один миллион евро в год.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев

Текущее соглашение Бакаева с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2021/22. На данный момент стоимость российского полузащитника составляет 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.