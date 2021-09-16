Рим, 16 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Суд в Милане освободил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони от необходимости участвовать в судебно-медицинской экспертизе в рамках дела о коррупции и подкупе, по которому он проходит обвиняемым, сообщает 16 сентября ANSA.

paz.ca Сильвио Берлускони

Таким образом суд удовлетворил просьбу защиты Берлускони, который просил не подвергать его «унизительными для его достоинства» процедурам, в том числе освидетельствованию у психиатра.

Сегодняшнее решение суда об отмене экспертизы вызвало у адвокатов некоторые затруднения в работе, тем более что теперь судебные процессы могут идти даже в отсутствии Берлускони.

Напомним, суд накануне, 15 сентября, назначил Берлускони судебно-медицинскую экспертизу. Бывший премьер-министр обвиняется в Италии в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток (так называемое дело «Руби-тер»).