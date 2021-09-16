Оттава, 16 сентября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Студия Piranha Games назвала дату релиза загружаемого дополнения (DLC) Legend of the Kestrel Lancers к игре MechWarrior 5: Mercenaries. Публикацию она разместила 16 сентября на сайте проекта.

steamXO MechWarrior

DLC станет доступна на всех платформах с 23 сентября 2021 года. Одновременно с ним выйдет обновление Melee, которое добавит в игру механику рукопашного боя. Разработчики также сообщили, что в ноябре 2021 года в продажу выйдут физические копии игры для консолей PlayStation и Xbox.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1438492748546445312

Напомним, в дополнении Legend of the Kestrel Lancers разработчики MechWarrior 5: Mercenaries решили отойти от формата «песочницы» (игра, которая предоставляет геймера большую свободу по взаимодействию с миром) и сфокусироваться на сюжете. Действие кампании будет происходить в период «Четвертой войны за наследство», которая является одним из самых известных конфликтов в истории вселенной BattleTech.