Салехард, 17 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. На Ямале 17 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись избирательные участки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба избиркома ЯНАО Выборы на Ямале

По данным областного избиркома, всего в регионе насчитывается 211 стационарных избирательных участков для голосования. Для обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий на 160 участках и в 13 территориальных комиссиях будет осуществляться видеонаблюдение.

В 2021 году голосование будет идти три дня — 17, 18 и 19 сентября. У более 354,9 тысяч жителей ЯНАО старше 18 лет есть избирательное право.

Жителям Ямала предстоит избрать депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.