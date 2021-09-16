16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 22:10 — REGNUM Заявление выдвинутой на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит о том, что Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой для стран НАТО, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Угрозы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если боятся — значит, уважают. Будь Россия маленькой никому не нужной страной, то некие Америки бы её угрозой для себя не называли. Видимо, теперь наше государство может за себя постоять и дать в лоб агрессивным странам», — считает Александр Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские политики прекрасно видят, что Российская Федерация постепенно становится всё более и более самостоятельным государством, что не может не оказывать раздражающего воздействия на элиту США, жаждущих грабить народы мира.

«США не нравится, когда Россия возрождается в плане военной силы. Нас называют агрессором, хотя нас же и окружили бесконечными базами НАТО. Сколько же надо иметь наглости, чтобы такое утверждать с серьёзным лицом? Как по мне, так самая главная угроза миру исходит как раз со стороны Соединённых Штатов!» — поделился своим мнением Danro B.

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия на самом деле не представляет для Соединённых Штатов какую-либо угрозы, ведь никто в нашей стране даже и не помышляет о нападении на США.

«Российская Федерация никому не угрожает и не собирается угрожать, в отличие от тех же Соединённых Штатов, которые то и дело устраивают войны и стравливают народы между собой. Тем не менее в случае агрессии дать ответ наша страна всё-таки может. Если это считать угрозой для США, то пускай считают», — указывает Александр Я.

«А как они хотели? С детства впихивают детям страшилки о России. До этого воспитывали свои поколения в страхе перед якобы угрозой со стороны Советского Союза. С этим и живут. А между тем наша страна ни на кого нападать не собирается», — отмечает Людмила Л.

Часть людей считает, что народ России страшно жаждет одного — мира и спокойного развития своего государства. Никому в нашей стране не нужны дымящиеся капитолийские холмы, пишут граждане.

Шествие «Бессмертного полка» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Да просто смешно. Пускай они пояснят, зачем огромной и самодостаточной Российской Федерации, с её-то природными богатствами, сдалась эта Америка? Особенно смешно это слышать от нищих по всем параметрам Украины, Латвии и Литвы. Зачем вы нам? Да и остальные западные страны нам на кой чёрт сдались?» — обращает внимание Вика Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Россию так или иначе затягивают в конфликт против её воли, поэтому нам необходимо готовиться к схватке за право выживания.

«Как бы то ни было, Запад уже приговорил Россию к полной ликвидации. Теперь не отступит. Или мы их, или они нас. Третьего не дано», — считает Александр Б.

Напомним, 16 сентября выдвинутая на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит заявила на слушаниях в Конгрессе о том, что Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой для стран НАТО.