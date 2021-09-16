Ижевск, 16 сентября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В день открытия долгожданного 50-метрового бассейна в Ижевске, 18 сентября, состоятся ночные заплывы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

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Для участия в ночных заплывах зарегистрировались более 200 человек, но пока регистрация продолжается. Свободных мест осталось совсем немного.

Пройдут соревнования на дистанции 50 и 400 метров, заплыв ветеранов и заплыв на фламинго. Участникам последнего соревнования выдадут гигантские надувные круги, при этом время учитываться не будет. Принимать участие во всех заплывах могут только граждане старше 18 лет.

Напомним, новый бассейн будет носить название «Сила воды» или «Инву» по-удмуртски. В крытом комплексе оборудован 50-метровый зал для плавания с 10 дорожками, рассчитанными на 120 человек. Глубина варьируется от 2 до 2,75 метра. Также создан 12-метровый зал на 20 человек в смену, глубина здесь составляет 1−1,25 метра. Трибуны рассчитаны на 640 зрителей. Установлено электронное табло. Также в комплексе есть зал для сухого плавания, тренажерный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортивных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство бассейна началось осенью 2013 года. Финансировать объект взялся «Газпром». Однако в связи с постоянным ростом задолженности республики за газ, финансирование и, соответственно, строительство было приостановлено. В апреле 2020 года стало известно, что проект строительства бассейна включен в национальный проект «Демография» и получит поддержку из федерального бюджета. Летом прошлого года работы по строительству бассейна возобновились.

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