Вашингтон, 16 сентября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Компания Studio Pixel Punk назвала дату релиза Unsighted. Об этом 16 сентября сообщает портал Gematsu.

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Игра выйдет 30 сентября 2021 года на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam и Humble Store), она также появится в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass. Разработчики объявили, что демоверсия Unsighted уже доступна для скачивания и выложили в сеть новый трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Unsighted — это «пиксельная» ролевая приключенческая экшн-игра, сюжет которой рассказывает о приключениях автоматона Alma. Геймерам предложат исследовать мир Arcadia, который лежит в руинах после войны роботов с людьми. Отметим, что это дебютный проект студии Pixel Punk.