Берлин, , 21:01 — REGNUM Европейский союз должен создать собственные Вооружённые силы, чтобы не зависеть от военной помощи США, заявила 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По её словам, этот вопрос особенно актуален на фоне событий в Афганистане, которые поставили под вопрос дееспособность НАТО и обороноспособность стран Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить создание Европейского оборонного союза, обладающего достаточной политической волей применения военных инструментов без помощи США и НАТО, а также проводить военные операции, не инициированные Североатлантическим альянсом или ООН.

«Пора переходить на следующий уровень», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 16 сентября должна состояться встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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