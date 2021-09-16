Берлин, 16 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Европейский союз должен создать собственные Вооружённые силы, чтобы не зависеть от военной помощи США, заявила 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По её словам, этот вопрос особенно актуален на фоне событий в Афганистане, которые поставили под вопрос дееспособность НАТО и обороноспособность стран Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить создание Европейского оборонного союза, обладающего достаточной политической волей применения военных инструментов без помощи США и НАТО, а также проводить военные операции, не инициированные Североатлантическим альянсом или ООН.

«Пора переходить на следующий уровень», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 16 сентября должна состояться встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.