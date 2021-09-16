Стокгольм, , 21:02 — REGNUM 16 сентября стало известно имя депутата риксдага Швеции от партии «Умеренных», на которого поступило заявление в полицию о попытках эксплуатации детей для сексуального позирования. Им оказался Ханиф Бали. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции Pixabay.com

Отмечается, что имя заявителя остается анонимным. Сам парламентарий все обвинения отрицает. Более того, ранее на этой неделе он сам, тогда еще анонимно, обратился к предполагаемой заявительнице и призвал ее обратиться в полицию, чтобы он мог представить доказательства своей невиновности.

«Я отвергаю выдвинутые против меня обвинения», — написал Бали в сообщении у себя в Facebook.

По данным SVT, предполагаемой жертвой Бали является несовершеннолетняя, которой на момент знакомства с Бали якобы было 15 лет.

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