В Милане торжественно открыли первый «женский» памятник
Милан, Италия, 16 сентября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Милане в четверг, 16 сентября, прошла церемония открытия памятника Кристине Тривулцио, участнице событий национально-освободительного движения Рисорджименто (объединения Италии в 19-м веке).
Steffen Schmitz
Милан
Участие в церемонии приняли мэр Милана Джузеппе Сала и ряд других официальных лиц.
В ходе церемонии было отмечено, что это первый и пока единственный из 120 миланских памятников, посвященный женщине (скульптурные изображения Девы Марии и святых не учитывались).