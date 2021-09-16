Милан, Италия, 16 сентября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Милане в четверг, 16 сентября, прошла церемония открытия памятника Кристине Тривулцио, участнице событий национально-освободительного движения Рисорджименто (объединения Италии в 19-м веке).

Steffen Schmitz Милан

Участие в церемонии приняли мэр Милана Джузеппе Сала и ряд других официальных лиц.

В ходе церемонии было отмечено, что это первый и пока единственный из 120 миланских памятников, посвященный женщине (скульптурные изображения Девы Марии и святых не учитывались).