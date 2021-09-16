Тирана, 16 сентября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Десятки гражданских активистов 15 сентября провели протест напротив министерства внутренних дел Албании. Причиной протеста стало убийство 23-летней Сабрины Бенгай бывшим супругом — Эльтоном Метой.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, активисты призвали правительство полностью расследовать убийство, а граждан — сообщать о случаях домашнего насилия.

Протесты прошли не только в столице, но и в городе Фиер. В них приняли участие бывшие депутаты Герт Богдани, Нора Маляй и Эриса Джиджо.