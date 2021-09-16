Вашингтон, 16 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Кэти Сакхофф в очередном интервью намекнула, что её персонаж Бо-Катан Крайз может появиться в третьем сезоне сериала «Мандалорец». Об этом 16 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из сериала «Мандалорец». США Мандалорец

При этом актриса отметила, что не уверена в том, что Бо-Катан каким-то образом повлияет на сюжет продолжения шоу. Сакхофф сказала, что одна из возможных сюжетных веток подразумевает, что у её героиня вернётся к нему «незаконченному делу». Она добавила, что не может раскрыть подробности, однако «как фанат шоу», рада была увидеть то, что придумали создатели сериала.

Напомним, Кэти Сакхофф исполнила роль Бо-Катан Крайз во втором сезоне «Мандалорца». Ранее актриса озвучила этого персонажа в анимационных сериалах «Звёздные войны: Войны клонов» и «Звёздные войны: Повстанцы».