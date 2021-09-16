Тирана, 16 сентября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 16 сентября представил программу правления парламенту.

Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе своей речи политик не преминул упомянуть о проекте Open Balkan, ставящем своей целью свободное перемещение людей, товаров, капитала и услуг на Западных Балканах. Инициативу поддерживают только три страны — Албания, Северная Македония и Сербия, в Косово же проект резко критикуют.

Рама заявил, что никто не может читать лекции Албании, и призвал Косово относиться к Тиране с уважением, несмотря на разногласия. При этом политик отметил, что Белграду следует попросить у албанцев прощения за военные преступления.