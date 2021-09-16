Брюссель, , 21:45 — REGNUM В Европейском союзе 16 сентября сообщили об отправке 22 наблюдателей на местные выборы в Косово. 17 сентября в республике начнется избирательная кампания — выборы состоятся 17 октября.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава наблюдательной миссии Конрад Ольшевски заявил, что миссия состоит из 11 команд по два человека, которые будут оценивать ход предвыборной кампании и подготовку к выборам во всех муниципалитетах Косово.

Половина наблюдателей — женщины. В состав миссии входят представители 19 государств. В методологии оценки процесса выборов ЕС важное внимание уделяется так называемому долгосрочному наблюдению, то есть наблюдению за ходом предвыборной кампании, а не только за голосованием.

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