Брюссель, 16 сентября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В Европейском союзе 16 сентября сообщили об отправке 22 наблюдателей на местные выборы в Косово. 17 сентября в республике начнется избирательная кампания — выборы состоятся 17 октября.

Цитата из видо Ленинград — Не хочу быть москвичом YouTobe пользователя Ленинград Выборы, выборы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава наблюдательной миссии Конрад Ольшевски заявил, что миссия состоит из 11 команд по два человека, которые будут оценивать ход предвыборной кампании и подготовку к выборам во всех муниципалитетах Косово.

Половина наблюдателей — женщины. В состав миссии входят представители 19 государств. В методологии оценки процесса выборов ЕС важное внимание уделяется так называемому долгосрочному наблюдению, то есть наблюдению за ходом предвыборной кампании, а не только за голосованием.