Рим, 16 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум.

В Италии отстранили от работы 728 не привитых от коронавируса врачей и санитаров, передает Rainews в четверг, 16 сентября, со ссылкой на данные профсоюзов.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Решение об отстранении принималось в отношении еще 208 медиков, но они позже сделали прививки и смогли вернуться к работе.

В настоящее время от коронавируса в Италии не привиты, по данным профсоюзов, около 1500 медиков, что составляет 0,3% от их общего числа.

По данным на16 сентября, в Италии умерли130 167человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на73). Число подтвержденных носителей выросло на5117(днем ранее — на4830). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 623 155 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены116 342человека (на2145 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 462 758человек, что составляет67,18% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. Доконца сентября2021 года предполагается привить 80% населения.