Ижевск, 16 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. 16 сентября после реконструкции в Ижевске открылось здание Национальной библиотеки Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Vk.com/udmurt_gov Национальная библиотека Удмуртии

Здание библиотеки было признано аварийным и закрыто в 2011 году. В 2017 году по поручению главы республики Александра Бречалова началась подготовка проектно-сметной документации. Летом 2019 года на объекте появились первые строительные бригады. Реконструкция библиотеки проводилась в рамках мероприятий национального проекта «Культура», на выполнение всех работ было выделено 630 млн рублей.

С открытием Национальной библиотеки жителей Ижевска и республики поздравила министр культуры России Ольга Любимова.

«Библиотека представляет широкие возможности как для исследовательской работы, так и для общеобразовательных мероприятий. Важно наполнить ее жизнь интересными просветительскими проектами, которые будут пользоваться популярностью у детей и взрослых. Искренне желаю вам успехов в работе, воплощения идей и начинаний», — говорится в поздравительном письме.

Здание библиотеки было построено в 1957 году, реконструкция завершилась летом 2021 года. Общая площадь выполненных работ составила 1,8 тыс. кв. метров. На фасаде здания появились барельеф и баллюстрада. Внутри библиотеки оборудованы Арт-центр, Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан, Литературная гостиная, Конференц-зал, Детская комната, Литературное кафе, Кафедра выдачи литературы, Универсальный читальный зал, Отдел редких и ценных документов, Мобильный офис, Центр обучения.

Фонд библиотеки хранит около 11 тыс. редких документов, многие из которых уникальные. Для их содержания создано специальное фондохранилище, в котором обеспечиваются необходимые для уникальных документов световой и температурно-влажностный режимы хранения. Общий фонд включает более 1,5 млн единиц хранения.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально работы по реконструкции здания Национальной библиотеки были включены в перечень мероприятий в рамках подготовки к 175-летнему юбилею композитора Петра Чайковского, который отмечался в 2015 году. Планировалось, что на подготовку к юбилею великого композитора будет выделено 1,498 млрд рублей федеральных средств и 4,957 млрд из республиканского бюджета. В 2014 году стало известно, что из-за секвестра бюджета Удмуртия не сможет получить оговоренный ранее объем финансирования. На тот момент министр культуры республики Владимир Соловьев пояснил, что часть перенесут на более поздний срок. К этим объектам относятся здание Театра юного зрителя и Национальной библиотеки, субсидии на ремонт и реконструкцию которых должны были составить 700 млн рублей.

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