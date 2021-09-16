Рим, 16 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено «изменить методику расчета» начислений для граждан за электроэнергию, заявил в четверг, 16 сентября, министр по вопросам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Ранее в правительстве сообщили, что в 4-м квартале 2021 года цены на электричество вырастут на 40%. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини призвал построить на севере Италии АЭС, отметив, что Италия — единственная в «большой семерке» страна, где таких станций нет. Сейчас большую часть энергии страна импортирует.

Рост цен на энергоносители наблюдается во всем мире, отметил Чинголани, и в случае с Италией на 80% вызван ростом цен на газ. Правительство намерено изменить методику таким образом, чтобы подорожание происходило постепенно, а не одномоментно.