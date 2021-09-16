Берлин, , 20:44 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает ничтожной степень реализации договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое заявление Меркель сделала 16 сентября в Париже, перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По её словам, им предстоит обсудить вопросы работы в «нормандском формате», так как «ситуация там сложная, а прогресс ничтожен».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина ежедневно нарушает режим прекращения огня в Донбассе.

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