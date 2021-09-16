Приштина, Сербия, 16 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В посольстве Великобритании в Косово 16 сентября сообщили о том, что группа из 117 афганских беженцев вылетели из аэропорта Приштины на территорию Соединенного королевства.

charlygutmann Беженцы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из Афганистана были эвакуированы около двух тысяч человек, сотрудничавших с НАТО, из них 800 получили временное убежище в Косово.

Представители Великобритании поблагодарили Косово за благородное предоставление убежища уязвимым людям и поддержку НАТО в час нужды.