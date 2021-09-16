Токио, 16 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Студия Atlus и компания SEGA могут представить на выставке Tokyo Game Show Online ролевую игру Persona 6. Об этом 16 сентября сообщает портал Comicbook.

Компьютерная игра Persona 5 Scramble

Издание отмечает, что в обновлённом расписании выставки нет никаких намёков на то, что разработчики планируют анонсировать именно шестую часть Persona, однако многие поклонники франшизы решили, что речь идёт именно об этой игре.

Автор статьи в свою очередь предположил, что Atlus может представить новую Sakura Wars или же вообще игру по совершенно новой франшизе. При этом он отметил, что анонс Persona 6 будет вполне логичным на фоне появившейся в сети информации о том, что Atlus хочет выпустить версии Persona 4 и Persona 5 для других платформ, а также спин-офф Persona 5.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что SEGA и Atlus анонсируют новую ролевую игру на Tokyo Game Show Online. Трансляция компании запланирована на 1 октября 2021 года.