Магнитогорск, Челябинская область, 16 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Пожилая жительница Магнитогорска Челябинской области перевела телефонным мошенникам 10,6 млн рублей. Об этом пишут СМИ.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным изданий, вначале она набрала кредитов и перечислила средства на «безопасные» счета. А затем аферисты убедили её продать квартиру и деньги отдать им.

Мошенники вели женщину полтора месяца. Представители полиции пока не комментируют произошедшее.