Москва, , 20:34 — REGNUM Уменьшить влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе является целью создания американо-британско-автралийского военного альянса AUKUS, заявил 16 сентября член Совфеда Алексей Пушков в интервью «Парламентской газете».

Китай Jonathan Kos-Read

Пушков «Считаю, что данный трёхсторонний альянс подтверждает взятый ранее курс на усиление военного взаимодействия англосаксонских государств на этом театре геополитических действий. США всё более тревожит усиливающееся присутствие и влияние Китая в этом регионе».

Политолог добавил, что для России прямой угрозы в AUKUS нет, хотя «все три страны выступают против отношений и сотрудничества» Москвы и Пекина.

Пушков «И косвенно этот тройственный альянс направлен также против России, но больше в потенциале, чем с точки зрения немедленных, практических действий. Главная забота англосаксов в настоящее время — держать под контролем усиление Китая».

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