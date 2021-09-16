Пушков назвал цель создания США альянса с Британией и Австралией
Москва, 16 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Уменьшить влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе является целью создания американо-британско-автралийского военного альянса AUKUS, заявил 16 сентября член Совфеда Алексей Пушков в интервью «Парламентской газете».
Jonathan Kos-Read
Китай
«Считаю, что данный трёхсторонний альянс подтверждает взятый ранее курс на усиление военного взаимодействия англосаксонских государств на этом театре геополитических действий. США всё более тревожит усиливающееся присутствие и влияние Китая в этом регионе».
Политолог добавил, что для России прямой угрозы в AUKUS нет, хотя «все три страны выступают против отношений и сотрудничества» Москвы и Пекина.
«И косвенно этот тройственный альянс направлен также против России, но больше в потенциале, чем с точки зрения немедленных, практических действий. Главная забота англосаксов в настоящее время — держать под контролем усиление Китая».