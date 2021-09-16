Москва, 16 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Уменьшить влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе является целью создания американо-британско-автралийского военного альянса AUKUS, заявил 16 сентября член Совфеда Алексей Пушков в интервью «Парламентской газете».

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Пушков «Считаю, что данный трёхсторонний альянс подтверждает взятый ранее курс на усиление военного взаимодействия англосаксонских государств на этом театре геополитических действий. США всё более тревожит усиливающееся присутствие и влияние Китая в этом регионе».

Политолог добавил, что для России прямой угрозы в AUKUS нет, хотя «все три страны выступают против отношений и сотрудничества» Москвы и Пекина.