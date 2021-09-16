Рим, 16 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Италии в 2020 году было сделано 67 638 абортов, что на 7,6% меньше, чем годом ранее, передает Mediaset в четверг, 16 сентября.

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Годом ранее число абортов также сокращалось — на 4,8% в сравнении с 2018 годом.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Италии был зафиксирован рекордный (за период после Второй мировой войны) уровень смертности и рекордно низкий уровень рождаемости, смертность превысила рождаемость почти вдвое. В этой связи часть наблюдателей полагают, что снижение числа абортов объясняется лишь сокращением количества беременностей.