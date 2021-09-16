Скопье, , 20:38 — REGNUM Совместное заседание правительств Косово и Северной Македонии состоялось 16 сентября. Стороны подчеркнули свою приверженность вступлению в НАТО и ЕС.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подписали 11 соглашений о сотрудничестве:

Меморандум о взаимопонимании между правительством Северной Македонии и правительством Косово об определении сфер деятельности сторон в исследовании условий для строительства дороги Призрен-Тетово и о реабилитации промежуточной зоны между КПП двух республик в Блаце;

Соглашение о сотрудничестве по вопросам диаспоры;

Соглашение о статусе служащих вооруженных сил республики Северная Македония и Сил безопасности Косово;

Протокол о выполнении соглашения о пограничном регулировании железнодорожных коммуникаций;

Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики;

Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма;

Меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций, технологического развития и предприятий;

Соглашение о партнерстве между Косово, представленной министерством администрации местного самоуправления в качестве партнера-лидера и Северной Македонии, представленной министерством местного самоуправления, по распоряжению грантом, выданным в соответствии с соглашением о технической поддержке 2019/410−322 в рамках программы предвступительной помощи Косово и Северной Македонии 2014/2020;

Меморандум о сотрудничестве между министерством местного самоуправления республики Северная Македония и министерством регионального развития Косово;

Меморандум о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства, лесного хозяйства и экономики вод республики Северная Македония и министерством сельского хозяйства, лесного хозяйства и развития деревни Косово.

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