Скопье, 16 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Совместное заседание правительств Косово и Северной Македонии состоялось 16 сентября. Стороны подчеркнули свою приверженность вступлению в НАТО и ЕС.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подписали 11 соглашений о сотрудничестве: