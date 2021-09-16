Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Нил Бломкамп жёстко отреагировал на заявление Дени Вильнёва, который ответил на вопрос о художественной ценности кинокомиксов Marvel. Публикацию автор «Района №9» разместил 16 сентября на своей twitter-странице.

nolen Герои Marvel

Вильнёв сказал в интервью, что Marvel снимает слишком много фильмов, которые «представляют собой ни что иное», как копии других картин. Бломкамп, комментируя слова коллеги, употребил по отношению к нему нецензурное выражение. Его высказывание можно перевести как: «Вот же чёртов болван».

https://twitter.com/NeillBlomkamp/status/1438509882441809920

Напомним, в октябре 2019 года Мартин Скорсезе заявил, что кинокомиксы Marvel нельзя отнести к кинематографу. После этого журналисты стали часто задавать вопрос режиссёрам об их отношении к продукции киностудии.

Нил Бломкамп известен как автор фильмов «Район №9», «Робот по имени Чаппи», «Элизиум — рай не на Земле» и другим. Дени Вильнёв готовится выпустить на большие экраны свою версию экранизации романа «Дюна» Фрэнка Герберта (в США премьера фильма запланирована на 22 октября 2021 года).