Пхеньян, 16 сентября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Северная Корея (КНДР) разработала и испытала мобильный железнодорожный ракетный комплекс, сообщает 16 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По утверждению ЦТАК, 15 сентября были проведены испытания нового ракетного комплекса.

Отмечено, что два ракетных запуска, произведенных 15 сентября, были проведены в рамках испытаний практической пригодности нового мобильного железнодорожного ракетного комплекса к боевому применению.

Новый комплекс по железной дороге перебазировался в горный район, откуда выпустил две ракеты по целям в Японском море.

Сообщается, что на сегодняшний день в КНДР имеется железнодорожный мобильный ракетный полк, который через некоторое время будет развернут в бригаду.