Ханты-Мансийск, , 06:02 — REGNUM В Югре 17 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись избирательные участки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Избирательный участок в Югре Пресс-служба избиркома ХМАО ©

По данным областного избиркома, всего в регионе насчитывается 741 избирательный участок для голосования. На каждом из них установлено видеонаблюдение за ходом выборов. На 133 избирательных участках будут использоваться комплексы обработки бюллетеней.

Одновременно с голосованием в помещениях участковых избирательных комиссий будет проводиться волеизъявление граждан на дому. Заявления о выборе данной формы голосования принимают участковые избирательные комиссии до 14:00 по местному времени (12:00 мск) 19 сентября.

В 2021 году голосование будет идти три дня — 17, 18 и 19 сентября. У более 1,13 млн жителей Югры старше 18 лет есть избирательное право.

Жителям ХМАО предстоит избрать депутатов Госдумы РФ, думы ХМАО, Тюменской областной думы, городских и районных парламентов. Всего предстоит избрать 365 депутатов и пять мэров.